Tragedia ad Amantea, giovane muore travolto da un treno

Tragedia alla festa patronale di Campora San Giovanni, frazione di Amantea, in provincia di Cosenza. Poco prima delle ore 1:00, un 27enne è stato investito da un treno (Intercity 794), durante lo spettacolo pirotecnico conclusivo dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. In base ad una prima ricostruzione, il giovane era andato a guardare i fuochi dalla stazione ferroviaria, che si trova molto vicina al mare e al luogo dove si stava svolgendo lo spettacolo. Continua a leggere su LaCnews24.it

