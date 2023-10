Ragazzo caduto dall’altalena a Vibo, cinque gli indagati

Ci sono cinque indagati per l’incidente con l’altalena avvenuto sabato scorso all’interno della villa comunale di Vibo Valentia. Si tratta di ragazzi minorenni che si trovavano in compagnia del quindicenne caduto rovinosamente a terra dopo un volo dall’altalena che gli ha provocato ferite alla testa tali da richiedere il trasferimento all’ospedale di Catanzaro dove mercoledì si è risvegliato dal coma farmacologico venendo trasferito di reparto dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Lesioni personali gravissime colpose il reato per il quale sta procedendo la polizia che ha già provveduto ad interrogare i ragazzi protagonisti dell’episodio. Secondo la ricostruzione dei poliziotti – resa possibile grazie all’acquisizione della registrazione degli avvenimenti ripresa da un impianto di videosorveglianza presente nella villa – alcuni amici del ragazzo rimasto ferito avrebbero preso di peso il quindicenne per posizionarlo sull’altalena. Una volta seduto l’avrebbero quindi spinto così energicamente da farlo volare via. Un volo a terra che per poco non si è rivelato fatale. Gli amici del quindicenne – tutti frequentanti istituti superiori a Vibo – si sono subito resi conto della gravità dell’accaduto (unitamente ad altre persone presenti intervenute per i soccorsi), ed hanno trasportato il ferito in ospedale a Vibo con una propria piccola vettura di cui è consentita la guida ai minorenni. Da Vibo la corsa poi all’ospedale di Catanzaro con un’ambulanza. Già nell’immediatezza degli avvenimenti, la polizia aveva provveduto a sequestrare l’altalena per gli accertamenti del caso ed al fine di accertare tutte le responsabilità per l’accaduto.

