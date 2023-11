Processo “Rimpiazzo” contro il clan dei Piscopisani, chieste 31 condanne in appello

Pantaleone Mancuso

Se ne riparlerà l’8 gennaio prossimo per le discussioni delle parti civili nel processo d’appello del troncone con rito ordinario dell’operazione antimafia denominata Rimpiazzo. Dinanzi alla prima sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro (presieduta dal giudice Giancarlo Bianchi) si è intanto conclusa la requisitoria del sostituto procuratore generale, Roberto Amorosi, il quale ha chiesto la conferma delle condanne decise in primo grado dal Tribunale di Vibo Valentia per i seguenti imputati: Giuseppe Salvatore Galati, di 59 anni, detto “Pino il ragioniere”, indicato quale “capo società” del clan dei Piscopisani (condannato in primo grado a 12 anni); Nazzareno Galati, di 33 anni, di Piscopio (condannato a 13 anni e 11 mesi); Rosario Battaglia, di 38 anni, uno dei vertici del “locale” di Piscopio (condannato a 28 anni); Giuseppe Brogna, di 64 anni, di Piscopio (condannato a 12 anni); Stefano Farfaglia, di 39 anni, residente a San Gregorio d’Ippona (condannato a 10 anni); Angelo David, di 39 anni, di Piscopio (condannato a 10 anni); Benito La Bella, di 35 anni, di Piscopio (condannato a 13 anni e 11 mesi); Nazzareno Colace, di 58 anni, di Portosalvo (condannato a 8 anni); Ippolito Fortuna, di 62 anni, di Vibo Marina (condannato a 8 anni); Francesco Felice, di 28 anni, di Piscopio (condannato a 13 anni e 8 mesi); Pantaleone Mancuso, di 61 anni, detto “Scarpuni”, di Limbadi, residente a Nicotera Marina (condannato a 8 anni); Nazzareno Pannace, di 32 anni, di Vibo ma domiciliato a Bologna (condannato a 13 anni e 5 mesi); Francesco Popillo, di 37 anni, di Vibo ma residente a Bologna (condannato a 13 anni e 6 mesi); Francesco Romano, di 36 anni, di Briatico (cpondnnato a 13 anni e 5 mesi); Pierluigi Sorrentino, di 32 anni, di Vibo Marina (condannato a 13 anni e 4 mesi); Michele Staropoli, di 56 anni, di Piscopio (condannato a 9 anni e 6 mesi); Domenico D’Angelo, di 60 anni, di Piscopio (condannato a 10 anni); Giuseppe D’Angelo, di 49 anni, di Piscopio (condannato a 10 anni e 4 mesi); Giuseppe Lo Giudice, di 44 anni, di Piscopio (condannato a 6 anni); Michele Silvano Mazzeo, di 52 anni, di Mileto (condannato a 8 anni e 2 mesi).

La Dda ha però impugnato anche le assoluzioni decise in primo grado e la Procura generale ha quindi chiesto le seguenti condanne: 3 anni perGiovanni Tinelli, di 46 anni, di Trieste, finanziere in servizio a Vibo; 8 anni per Nicola Barba, detto “Cola”, di 70 anni, di Vibo Valentia, residente a Bivona; 11 anni per Maria Concetta Immacolata Fortuna, 65 anni di Piscopio; 6 anni per Luigi Zuliani, di 52 anni, di Piscopio; 8 anni per Gianluca Tavella, di 53 anni, di Vibo; 2 anni per Annarita Tavella, di 36 anni, di Vibo Valentia; 3 anni per Simone Prestanicola, di 45 anni, di Piscopio; 4 anni per Tommaso Lo Schiavo, di 62 anni, di Piscopio; 10 anni e 10 mesi per Michele Fortuna, di 38 anni, di Piscopio; 16 anni per Francesco Tassone, di 45 anni, imprenditore agricolo residente a Vibo (chiesti in primo grado 16 anni); 2 anni Raffaella Mantella (prescrizione in primo grado).

Associazione mafiosa, associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, estorsione, danneggiamento, usura, intestazione fittizia di beni e spaccio di stupefacenti i reati, a vario titolo, contestati. I capi di imputazione complessivi dell’operazione “Rimpiazzo” – portata a termine dalla Squadra Mobile di Vibo con il coordinamento della Dda di Catanzaro – sono quasi 80. Le parti offese 35.

Le parti civili

Rosario Battaglia

Sono nove in totale le parti civili costituite nel processo a fronte di 35 parti offese individuate dalla Dda di Catanzaro. Parti civili figurano: Raffaele Corigliano per la F.lli Corigliano sas con sede a Vibo in località Aereoporto (avvocato Pietro Proto); Gaglioti Marcello di Lamezia Terme (avvocato Massimiliano Carnovale); Antonio Chiaromonte per la Chiaramonte srl con sede legale a Triparni (avvocato Giovanna Fronte); Associazione Antiracket e Antiusura della provincia di Vibo (avvocato Fronte); Pubbliemme srl in persona del legale rappresentante Domenico Maduli (avvocato Vincenzo Belvedere); Giuseppe Lopreiato (avvocato Vincenzo Gennaro); Comune di Vibo Valentia (avvocato Maristella Paolì), Provincia di Vibo Valentia (avvocato Maria Rosa Pisani); Regione Calabria (avvocato Annapaola De Masi).

Da ricordare che Rosario Battaglia (difeso ora in appello dagli avvocati Walter Franzè e Salvatore Staiano) è stato condannato il 5 luglio dello scorso anno in Cassazione a 30 anni di reclusione quale mandante dell’agguato costato la vita al presunto boss di Stefanaconi Fortunato Patania, ucciso nel settembre 2011. Giuseppe Salvatore Galati era stato invece già condannato in via definitiva per associazione mafiosa nel processo nato dall’operazione “Crimine” della Dda di Reggio Calabria scattata nel 2010.

Nazzareno Galati Giuseppe Brogna Benito La Bella Angelo David Ippolito Fortuna Francesco Felice Domenico D’Angelo Giuseppe D’Angelo Francesco Romano Pierluigi Sorrentino Michele Silvano Mazzeo Pino Galati Maria Concetta Fortuna Tommaso Lo Schiavo Nicola Barba Stefano Farfaglia Nazzareno Colace Francesco Tassone

