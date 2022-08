Rimpiazzo: annullata dal Riesame misura per condannato per estorsione

Il Tribunale del Riesame ha annullato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la firma tre volte a settimana nei confronti di Giuseppe Lo Giudice, 43 anni, di Piscopio. La misura era stata disposta dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia – in accoglimento di una richiesta della Dda di Catanzaro – a seguito della sentenza per l’operazione antimafia “Rimpiazzo” che ha registrato in primo grado la condanna di Giuseppe Lo Giudice a 6 anni di reclusione per concorso in estorsione (il pm aveva chiesto 5 anni e 4 mesi). La misura dell’obbligo di firma è stata annullata dal Riesame su ricorso degli avvocati Giosuè Monardo e Brunella Chiarello.

