Narcotraffico: operazione Stammer, 48enne di Mileto lascia il carcere

Lascia il carcere per gli arresti domiciliari Antonio Varone, 48 anni, di Mileto, coinvolto nell’operazione della Dda di Catanzaro denominata Stammer contro il narcotraffico internazionale. La Corte d’appello ha infatti accolto l’istanza di modifica della misura presentata dall’avvocato Michelangelo Miceli. Antonio Varone, indicato dagli inquirenti come uno dei capo promotori di un’associazione di narcotrafficanti, è stato condannato in appello il 16 febbraio dello scorso anno a 15 anni di reclusione quale partecipe dell’associazione. Ad oggi non è ancora avuto il deposito delle motivazioni di tale verdetto. Per Antonio Varone pende poi richiesta di rinvio a giudizio da parte della Dda di Catanzaro nell’operazione Maestrale-Carthago con l’accusa di concorso nell’omicidio di Angelo Corigliano, ucciso a Mileto il 19 agosto 2013.

LEGGI ANCHE: Petrol Mafie, condannata a 7 anni lascia il carcere per i domiciliari