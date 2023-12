Maestrale: Cassazione annulla senza rinvio per 55enne di Mileto che torna libero

La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Domenico Bartone, 55 anni, alias “Mimmo”, di Mileto, arrestato nell’operazione antimafia Maestrale-Carthago. Accolto così il ricorso dell’avvocato Francesco Iannello e Bartone ha potuto lasciare gli arresti domiciliari dove si trovava dal 16 giugno scorso. Bartone è accusato dei reati di associazione mafiosa (‘ndrina di Paravati e presunto latore di messaggi per esponenti apicali di altre articolazioni) ed estorsione. Già il Tdl aveva annullato per Bartone l’ordinanza relativa al capo associativo. Nei suoi confronti la Dda – unitamente ad altri 284 imputati – ha già avanzato al gup richiesta di rinvio a giudizio e la sua posizione si trova in udienza preliminare.

