Pannaconi di Cessaniti: danneggiata l’auto del parroco, indagini in corso

Felice Palamara

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia per far luce sul danneggiamento dell’auto di don Felice Palamara, parroco della chiesa San Nicola di Pannaconi, frazione di Cessaniti. L’auto presenterebbe dei graffi e delle rigature. L’accaduto è stato commentato dallo stesso sacerdote sulla propria pagina Facebook: «Il silenzio è finito, mi vendico con l’amore ed il perdono – ha scritto il parroco – perché l’arma che conosco ed uso sarà solamente il perdono che mi renderà libero». Sul fronte delle indagini – seguite dai militari dell’Arma della Compagnia di Vibo e della Stazione di Cessaniti con il coordinamento della Procura di Vibo Valentia – nulla viene al momento scartato e si indaga a 360 gradi per capire se ci si trovi o meno dinanzi ad un’intimidazione. E’ stato lo stesso parroco a sporgere denuncia e si cerca di capire se l’episodio possa essere collegato ad una serie di lettere anonime e diffamatorie circolate nei mesi scorsi contro il medesimo sacerdote. Da ricordare che proprio a Pannaconi domenica sera si è verificata l’aggressione nei confronti della locale Guardia medica. Un episodio, quest’ultimo, che ha portato alla denuncia di un 60enne del luogo già noto alle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE: Aggressione alla Guardia medica di Cessaniti: i carabinieri procedono per diversi reati

Dottoressa della Guardia medica aggredita nel Vibonese, indagano i carabinieri

Schiaffi e minacce di morte ad infermiere in ospedale a Vibo, un arresto

Nuova aggressione nel Vibonese al personale sanitario del 118