Soldi in cambio delle dimissioni, arrestato consigliere comunale nel Reggino

Avrebbe promesso 25mila euro ad un esponente della maggioranza in caso di passo indietro per far decadere l’attuale amministrazione. Custodia cautelare in carcere anche per un sostenitore

I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Palmi su richiesta della locale Procura della Repubblica e ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza di 25.000 euro nei confronti di un consigliere comunale di minoranza e di un suo sostenitore, ritenuti responsabili del reato di istigazione alla corruzione. Si tratta di Fiorenzo Silvestro, di 53 anni, e di un suo sostenitore Sebastiano Valenzise, di 76 anni, rispettivamente ex sindaco ed ex vicesindaco di Maropati.

L’indagine ha permesso di documentare reiterati tentativi di istigazione alla corruzione perpetrati sia direttamente dal consigliere indagato che per il tramite del terzo, nell’ambito di un disegno finalizzato ad influenzare l’onesta e leale volontà di esponenti politici della fazione opposta, anche attraverso la consegna della somma di 25.000 euro in contante. Il consigliere comunale, da quanto emerge dalle indagini, puntava a far decadere l’attuale amministrazione entro il 20 febbraio 2024, termine perentorio entro il quale viene effettuata la ricognizione dei Comuni nei quali occorrerà procedere alle elezioni dei nuovi organi elettivi con la prossima tornata elettorale di giugno. Per raggiungere tale obiettivo, il consigliere destinatario dell’odierno provvedimento avrebbe indebitamente promesso 25.000 euro ad un altro consigliere comunale di maggioranza di un Comune della Piana di Gioia Tauro in cambio delle sue dimissioni.

