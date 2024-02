Al via la prima edizione del Tg young: il telegiornale degli studenti del Vespucci in onda su LaC Tv

Ai nastri di partenza la prima edizione del Tg Young. Giornata storica per gli studenti di Vibo Marina: oggi alle 14.30, su LaC Tv, andrà in onda la prima edizione del telegiornale realizzato dai ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Amerigo Vespucci. A condurre il Tg è Ilenia Rizzo, Raffale Nappi è l’operatore di ripresa. Cristiano Lo Giacco e Matteo Fullone sono i tecnici audio e luci, mentre i servizi giornalistici che andranno in onda sono stati curati da Francesco Vacatello, Antonino Moscato e Maria Belsito. I temi che verranno trattati spaziano dalla violenza di genere alla barca confiscata diventata un’aula galleggiante, passando per il premio sulla sostenibilità, sono diversi gli argomenti trattati nella prima edizione del telegiornale scolastico del Vespucci. Il tutto anche grazie al supporto delle professoresse Nunzia Volpe e Monica Abussi e della squadra di professionisti del network LaC, partner del progetto. Il team targato Diemmecom, coordinato da Stella Santoro e coadiuvato dal direttore di Rete, Franco Cilurzo, negli ultimi mesi ha accompagnato la formazione dei ragazzi coinvolti, trasformandoli in veri giornalisti e tecnici televisivi. Lo studio allestito all’interno della scuola e il Tg Young sono stati presentati martedì scorso, nell’ambito degli eventi per la Settimana della sostenibilità, alla presenza anche della vicepresidente della Regione con delega all’Istruzione, Giusi Princi, del docente universitario Antonio Viscomi e del direttore generale della società editoriale Diemmecom, Maria Grazia Falduto. L’appuntamento con la prima edizione del Tg Young è dunque per oggi, 25 febbraio, alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky.

