Vibo: lanciano pietre contro le auto di passaggio, bloccati dalla polizia

L’episodio in pieno centro cittadino. In due portati in Questura per l’identificazione

Lanciavano pietre contro le auto in movimento, ma sono stati individuati dai poliziotti e portati in Questura dove è scattata la denuncia. E’ successo a Vibo Valentia in pieno centro dove due minorenni sono stati sorpresi dagli agenti della sezione Volanti. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio, centrati dal lancio di alcune pietre, ad allertare la polizia che prontamente sul posto ha inviato due volanti che hanno identificato i due minorenni che sono stati portati in Questura. Per loro è scattata la denuncia alla competente Procura per i minorenni di Catanzaro. Un gesto grave, il loro, che ha messo a rischio l’incolumità degli automobilisti.

LEGGI ANCHE: Pizzo: si va verso la demolizione di un ristorante alla Marina

Giornalista denuncia la ‘ndrangheta di Filadelfia e finisce “linciato” su Facebook