Pizzo: falsi carabinieri raggirano anziana, ma vengono scoperti dai veri militari dell’Arma

Si fingono carabinieri e riescono ad impossessarsi della somma di settemila euro e di alcuni oggetti in oro. Non avevano però fatto i conti con i veri militari dell’Arma che sono riusciti in poco tempo a identificarli e denunciarli. E’ successo a Pizzo dove un’anziana è stata presa di mira da un uomo e una donna (lui campano, lei del Vibonese) che erano riusciti a raggirarla. L’anziana, dopo aver ricevuto una telefonata nella quale le veniva comunicato che il figlio aveva avuto un incidente ed occorrevano diecimila euro per evitarlo, si è vista bussare alla porta di casa da un sedicente carabiniere in borghese pronto ad incassare la “cauzione”. E’ stato il nipote della donna, rientrato in quel momento nel palazzo, a fare in tempo a scattare una foto alla targa dell’auto in fuga e ad avvertire i veri carabinieri della Stazione di Pizzo che sono riusciti in breve tempo a identificare gli autori del raggiro. Restano invece ancora da recuperare i soldi sottratti alla donna.

