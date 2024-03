Processo Maestrale-Olimpo-Imperium: due giudici del Tribunale di Vibo si astengono

Il giudice Tiziana Macrì

E’ stata accolta la richiesta di astensione di due giudici dal maxiprocesso Maestrale-Carthago, Olimpo ed Imperium approdato stamane dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia. La presidente del Collegio, Tiziana Macrì, e il giudice a latere Giulia Conti si sono infatti astenute dalla trattazione del maxiprocesso (188 gli imputati) accogliendo i rilievi mossi al loro indirizzo dalla Dda di Catanzaro, oggi presente in aula con il procuratore Vincenzo Capomolla ed i pm Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci e Irene Crea. Analoga richiesta di astensione, con contestuale istanza di ricusazione, era stata presentata anche dall’avvocato Paride Scinica, difensore degli imputati Pantaleone e Luigi Mancuso. Un’incompatibilità funzionale e di fatto, dunque, avendo il giudice Tiziana Macrì ricoperto in passato (2015 e 2016) le funzioni di gip distrettuale occupandosi dell’autorizzazione di alcune intercettazioni nei confronti degli attuali imputati o, comunque, di coimputati stralciati da Rinascita Scott. Per Giulia Conti, invece, la richiesta era stata avanzata per aver la stessa fatto parte del Collegio che ha assolto “perché il fatto non sussiste”, l’imputato Giovanni Zuliani da altro procedimento di competenza della Procura di Vibo Valentia. Tale imputato avrebbe però agito – ad avviso della Dda di Catanzaro – in concorso con altro soggetto ora imputato nel maxiprocesso. Non saranno, quindi, la presidente della sezione penale del Tribunale di Vibo Valentia, Tiziana Macrì, e neanche il giudice a latere Giulia Conti a celebrare il maxiprocesso Maestrale-Carthago-Olimpo-Imperium. Spetterà ora al presidente del Tribunale, Antonino Di Matteo, decidere se accogliere o meno l’astensione dei due magistrati e individuare due nuovi togati per celebrare il maxiprocesso la cui prossima udienza è stata intanto fissata per l’udienza del 20 marzo prossimo. PER TUTTI GLI IMPUTATI LEGGI QUI: Maestrale-Olimpo-Imperium: lunedì in 188 dinanzi al Tribunale di Vibo – Nomi/Foto