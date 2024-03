‘Ndrangheta ed escursioni lungo la costa vibonese: sequestrata società di navigazione

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia hanno dato esecuzione al sequestro preventivo emesso dal gip di Catanzaro, su richiesta della Dda, di una società operante nel settore turistico con sede a Briatico, in ragione della riconducibilità a soggetti coinvolti nell’operazione Maestrale-Carthago, scattata nei mesi scorsi con numerose misure cautelari. Secondo l’inchiesta, le articolazioni di ‘ndrangheta di Briatico avrebbero agito in regime di monopolio in ordine alle escursioni turistiche sotto costa con partenza dal porto di Tropea. Il sequestro preventivo prende avvio da articolate indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia. Nello specifico i militari dell’Arma hanno condotto una complessa indagine, anche di natura economica, finanziaria e tributaria, sulla base della quale viene ipotizzata la fittizia intestazione di una società operante nel settore turistico con sede a Briatico, nei confronti di due soggetti che avrebbero operato per conto di esponenti di vertice del locale di ‘ndrangheta di Zungri e, in particolare, della ‘ndrina di Briatico. La società sotto sequestro, attraverso delle imbarcazioni, avrebbe curato le escursioni della clientela di diversi villaggi turistici presenti in zona, con la devoluzione alla consorteria criminale dei proventi ricavati alla consorteria criminale. E’ emersa quindi l’ipotesi di reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dalle finalità mafiose. Ipotizzata anche la sproporzione tra il reddito dichiarato, le disponibilità economiche degli imputati e l’investimento iniziale per l’apertura della società e l’acquisto del natante. Il sequestro coinvolge i beni societari, compresi i conti correnti bancari e un’imbarcazione da diporto utilizzata a partire dalla stagione estiva 2019 per le escursioni turistiche sotto costa lungo la costa vibonese.

