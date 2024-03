Giovani vite spezzate in un incidente, il cordoglio dell’amministrazione di Vibo

Antonio Panzitta e Silvia Scardamaglia

“L’atrocità del destino colpisce da sempre l’uomo durante l’avvicendarsi della vita terrena; il destino non avvisa, non telefona, non bussa. Irrompe implacabile nella nostra quotidianità, miete le sue vittime, strappandole anzitempo agli affetti di questo mondo. Quanto recentemente accaduto in provincia di Taranto tocca da vicino la comunità calabrese, quella vibonese ed ancor di più, per tutta la vita, le famiglie dei ragazzi scomparsi in un tragico incidente stradale. I giovani virgulti Marcella Risoli di Sibari, Antonio Panzitta di Monte Poro e Silvia Scardamaglia di Vibo, nel momento stesso in cui si affacciavano alla vita da adulti, pronti ad assumersi le consuete responsabilità, rimangono vittime di una lingua d’asfalto che li inghiottisce per sempre”. Ancora una volta rimaniamo sgomenti al cospetto di tali eventi ferali da lasciare il segno nelle rispettive comunità di appartenenza e nelle famiglie che si vedono private degli affetti più cari, dei figli”. A queste persone affrante da un dolore indescrivibile giunge il pensiero del presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Rino Putrino, anche a nome e per conto del sindaco Maria Limardo, della giunta e del Consiglio comunale di Vibo Valentia, tutti uniti nell’abbracciare da vicino la famiglia vibonese Scardamaglia-Aiello. Dal presidente del Consiglio comunale Rino Putrino anche alcuni versi del cantautore Francesco Guccini:

Vorrei sapere a cosa è servito

Vivere, amare, soffrire

Spendere tutti i tuoi giorni passati

Se presto hai dovuto partire

Se presto hai dovuto partire

Voglio però ricordarti com’eri

Pensare che ancora vivi

Che come allora sorridi

