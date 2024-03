L’addio a Silvia e Antonio, i due giovani vibonesi morti in un tragico incidente in Puglia – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Si sono svolti questa mattina nella Chiesa di San Gennaro a Caroniti, frazione di Joppolo, i funerali di Antonio Panzitta, il 31enne morto domenica scorsa in un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 100, in provincia di Taranto. A perdere la vita anche Marcella Risoli, 26 anni di Francavilla Marittima, nel Cosentino e Silvia Scardamaglia, 23 anni di Vibo Valentia. Le esequie della giovane studentessa si sono svolte ieri pomeriggio nel duomo di San Leoluca. Tante le persone giunte a renderle l’ultimo saluto. «Vogliamo pensare a Silvia avvolta nell’amore di Dio perché l’amore vince sempre», ha detto nella sua omelia don Pasquale Rosano rivolgendosi ai genitori e al fratello della giovane. Toccanti le parole di una sua cara amica: «Ci siamo conosciute un paio di anni fa ed è stato subito amore, è stato un riconoscersi». Palloncini bianchi e musica hanno accompagnato il feretro all’uscita dalla chiesa.

I tre amici tornavano da un raduno cosplay allo Zoosafari di Fasano, quando l’auto su cui viaggiavano – una Peugeot 108 -, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Bmw sulla quale viaggiava una famiglia pugliese composta da tre persone i cui componenti sono rimasti tuti feriti.

