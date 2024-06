Weekend tra sole e nuvole nel Vibonese. E nei prossimi giorni torna il caldo africano

In questi ultimi giorni l’arrivo di correnti di aria più fresca di matrice atlantica ha causato la pausa della fiammata africana che stava interessando il territorio Vibonese con un notevole calo delle temperature accompagnato da forti raffiche di vento e qualche piovasco. Durante il weekend però inizierà una nuova rimonta dell’alta pressione con un importante rialzo termico che si avrà a metà della prossima settimana.

Previsioni meteo weekend

Durante il weekend dunque le correnti occidentali inizieranno a lasciare il territorio Vibonese anche se rimarranno locali strascichi nella giornata di sabato: le temperature infatti rimarranno ancora nelle medie del periodo con valori che lungo le coste si manterranno intorno ai 24-26°C mentre qualche grado in più lo potremmo trovare nelle immediate aree interne. Domenica invece il termometro subirà un ulteriore lieve aumento con temperature che lungo le coste si potranno portare fino ai 28°C con possibili punte fino ai 30-31°C tra la linea da Monterosso Calabro e Paravati. Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche invece, la giornata di sabato sarà caratterizzata da tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre un vasto ammasso nuvoloso raggiungerà l’intero territorio nella giornata di domenica anche se non sono previste precipitazioni degne di nota.

Nuova settimana con temperature in forte aumento

A partire da metà settimana però l’affondo di un’area di bassa pressione sulla Penisola Iberica apporterà un notevole cambiamento: esso infatti causerà un forte richiamo di aria calda dal Nord Africa capace di causare un notevole aumento delle temperature. Sono previsti infatti valori che da mercoledì si manterranno al di sopra delle medie stagionali di circa 10°C e ciò vorrà dire che saranno possibili punte fino ai 34-35°C sulle coste e oltre i 37-38°C nelle aree di pianura più interne. Nei prossimi aggiornamenti faremo un quadro più completo area per area, continuate dunque a seguirci.