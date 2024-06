Tropea, lidi balneari

Oscilla e di molto, lungo la Costa degli Dei, la forchetta di prezzi per un ombrellone e due lettini, al giorno, in luglio e agosto. Il costo più basso se lo aggiudicano tutti gli stabilimenti balneari di Nicotera, grazie a un accordo raggiunto nel 2022 tra gli imprenditori di categoria che hanno deciso di dotarsi di un unico listino. Per un ombrellone e due sdraio, infatti, si spende 15 euro al giorno anche ad agosto. E i parcheggi sul lungomare sono tutti gratuiti. Sebbene questa prima parte di stagione sia pressoché deserta un po’ ovunque, le prenotazioni fioccano dalla seconda metà di luglio. Parghelia è poi l’altra meta dai prezzi abbordabili. «Qui al “Lido del Nonno” – ci ha fatto sapere Antonio, il proprietario dello stabilimento per famiglie – abbiamo deciso di non ritoccare mai i prezzi, lasciando addirittura quelli pre pandemia. Il costo giornaliero di ombrellone e due lettini per luglio è di 25 euro, indistintamente tra prima fila o retrostanti, e di 30 euro in agosto. Quest’anno abbiamo allungato l’accesso spiaggia per disabili, portando la passerella fino alla seconda fila ed abbiamo la presenza di due bagnini anche per assistenza disabili e siamo dotati di sedia job». Prezzi simili anche su Zambrone dove, al lido “La Praia” un ombrellone e due lettini a luglio costano 20 euro al giorno e 30 euro in agosto per la prima fila.

Dalla seconda in poi scende a 25 euro. «Non siamo dotati di parcheggio interno ma – ci hanno fatto sapere dalla struttura -, fuori dal lido, è possibile sostare tutto il giorno al costo di soli 5 euro. Non siamo ancora dotati di una passerella con accesso in acqua per disabili, ma per quest’anno abbiamo ripristinato la scalinata d’ingresso e la rampa loro dedicata».

Anche su Pizzo la fascia media dei prezzi è a favore dei turisti. Al lido “Regina del Mare”, ad esempio «si applica un tariffario unico sia per luglio che agosto, ed ombrellone e lettino costano 8 euro cadauno». Al “Chiringuito”, per entrambi i mesi presi in considerazione, un ombrellone e due lettini costano 20 euro al giorno. «Per chi effettua l’abbonamento di minimo otto giorni – ci hanno fatto sapere dalla struttura -, il costo giornaliero scende a 18 euro. Il parcheggio, per circa 60 posti auto, è gratuito all’ombra ed il servizio doccia, dalla durata di due minuti, costa 0,50 euro. Siamo dotati di servizi igienici separati per uomo, donna e disabili e per questi ultimi garantiamo solo l’accesso alla spiaggia, non la sedia job».

Zambrone

“Maglia nera” per Tropea che si conferma la meta più cara, con una forbice di prezzi decisamente più ampia rispetto alle precedenti località. Presso il lido “Albatros” nel mese di luglio un ombrellone e due lettini in prima fila costano 35 euro al giorno, mentre nelle retrovie si scende a 30 euro. Ad agosto, invece, 40 euro per la prima fila e 35 euro per le altre ed il servizio doccia calda offerto è gratuito. Anche qui per maggio e giugno si è battuta la fiacca: «Le prenotazioni – hanno fatto sapere dal lido – cominciano ad esserci dalla seconda metà di luglio in poi. Per agosto si prospetta tutto pieno anche se ancora molti posti sono vacanti». Il “Blanca Beach Club” chiude il cerchio con il listino prezzi più caro: «Da noi sia a luglio che ad agosto – hanno fatto sapere dalla struttura – un ombrellone e due lettini in prima fila costano 75 euro al giorno, mentre dalla seconda fila in poi il prezzo cala a 60 euro. Quest’anno non siamo attrezzati in spiaggia per poter accogliere persone con disabilità motoria per via dell’ulteriore restringimento della rena in seguito alle mareggiate, quindi non siamo neppure dotati di sedie job. Tuttavia, per i nostri clienti offriamo il servizio doccia calda/fredda gratuito. Il ticket per il parcheggio comunale costa in tutta Tropea 3 euro l’ora».