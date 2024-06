Gli avvisi di accertamento esecutivo, relativi al 2019 e 2020, saranno corredati da un modulo per il riesame in autotutela

Il municipio di Tropea

Il Comune di Tropea provvederà all’emissione degli avvisi di accertamento esecutivo per il Servizio idrico integrato relativi agli anni 2019 e 2020. L’importo complessivo da recuperare ammonta ad oltre 1,8 milioni di euro. Le fatture relative al canone in questione, per l’anno 2019 avevano scadenza il 30 novembre 2021 mentre per l’anno 2020, la scadenza era fissata al 30 giugno 2022. Dopo aver processato i ricorsi amministrativi ed emesso i solleciti bonari di pagamento, il Comune ha deciso ora di passare alla fase di avviso di accertamento esecutivo per recuperare le somme dovute dagli utenti inadempienti. Al fine di garantire massima trasparenza e supporto ai cittadini, l’ente ha inteso allegare a ciascun avviso un modulo di richiesta riesame in autotutela, disponibile anche sul sito del Comune.

Gli utenti hanno dunque la possibilità di chiedere informazioni, inviare istanze di dilazione o memorie motivate per promuovere un riesame in sede di autotutela del provvedimento. Sull’avviso di pagamento sono indicate tutte le informazioni utili relative al prospetto contabile, notifica, dati per il pagamento, natura esecutiva, contenzioso, informazioni ed autotutela, per garantire la massima chiarezza agli utenti. Con questa determina, il Comune di Tropea si impegna a garantire una corretta gestione delle entrate patrimoniali derivanti dal Servizio idrico integrato, assicurando il recupero delle somme dovute dagli utenti inadempienti e il rispetto delle normative vigenti in materia.