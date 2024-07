Colpi d’arma da fuoco contro un’auto a Vena Superiore, indagini in corso

L’episodio in contrada Vaccaro dove il mezzo era parcheggiato. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso

Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi ieri pomeriggio a Vena Superiore, frazione di Vibo Valentia. In particolare, i colpi di pistola sono stati esplosi all’indirizzo di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via in contrada Vaccaro. Sul posto per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini si sono portati i carabinieri del comando provinciale con due autovetture nel tentativo di recuperare i bossoli esplosi.

Ancora in corso di quantificazione i danni all’autovettura che è risultata in uso ad un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Resta ancora da capire se i colpi di pistola siano stati esplosi da un’auto o una moto in corsa o da qualcuno che si è poi allontanato a piedi dalla zona. Le indagini sono in corso e si cercano eventuali impianti di videosorveglianza della zona che possano aver ripreso qualche elemento utile per l’identificazione dell’autore (o degli autori) della sparatoria.