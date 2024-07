I padri redentoristi di Tropea al centro della nuova puntata di LaC Storie – Video

Sono presenti nella cittadina costiera dal 1790, ospitati nello storico palazzo Sant'Anna. Il superiore è padre Ruffa che conserva ancora gli oggetti in legno che gli sono stati donati durante le sue missioni in Africo

Lo storico palazzo Sant’Anna di Tropea dal 1790 ospita i padri redentoristi, l’ordine fondato da Sant’Alfonso dei Liguori nel 1732. Si tratta dello stesso palazzo che fin dal 1594 era stato la dimora dei gesuiti prima della soppressione operata da papa Clemente XIV. Per questo, a secoli di distanza dalla loro cacciata, ancora oggi a Tropea qualcuno chiama “gesuiti” i redentoristi. Oggi il superiore del Collegio dei redentoristi è padre Francesco Ruffa, che ha dedicato il suo sacerdozio alla missione evangelica, prima in Argentina e poi in Madagascar, costruendo case, scuole, ospedali, conservando nella sua stanza numerosi oggetti in legno realizzati a mano dai malgasci.

Ne parleremo nel corso della nuova puntata di LaC Storie in onda stasera alle ore 21 su LaC Tv e curata come di consueto dal videoreporter Saverio Caracciolo.

