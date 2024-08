Vibo, Figec-Cisal esprimono cordoglio per la scomparsa della giornalista Vittoria Sicari: «Il suo ricordo sempre vivo»

«La morte di Vittoria Sicari, a seguito del malore di qualche mese addietro, ci addolora profondamente. In questo momento di dolore, ci stringiamo alla famiglia della collega prematuramente scomparsa ed alla redazione di Gazzetta del Sud, ed esprimiamo alla mamma, al fratello, al figlio ed alla sorella, la nostra più sentita vicinanza». Così il segretario generale della Figec-Cisal Carlo Parisi e il fiduciario della sezione di Vibo Valentia Tonino Fortuna. «Il ricordo di Vittoria – si legge in una nota – resta più che mai vivo in tutti noi che non dimenticheremo mai la sua passione per il lavoro che svolgeva, l’amore per la ricerca costante della notizia ad ogni costo, la sua capacità di far valere, ancora oggi, un modello di giornalismo, basato sulla ricerca diretta e immediata dei fatti attraverso un utilizzo non mediato delle fonti. La sua straordinaria professionalità – concludono – mancherà a noi tutti».

