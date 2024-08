Spadola, vitelli e maiali bruciati vivi in una stalla. Poi a fuoco anche un’auto distante dall’incendio: «Rogo doloso, gente senza scrupoli»

Un drammatico incendio si è consumato nel Vibonese, a Spadola,causando la morte di due bovini e alcuni maiali. Gli animali sono letteralmente bruciati vivi e le loro carcasse carbonizzate appaiono in alcuni post social che denunciano l’accaduto. Un episodio inquietante su cuiOltre al ricovero degli animali, andato completamente distrutto, è stata, N. B., che appartiene a una famiglia molto nota a Spadola. Sul posto è intervenuta anche la Polizia: gli agenti hanno transennato l’area e. L’utente che ha postato sui social le immagini del rogo«La scorsa notte, a Spadola, qualcuno ha deliberatamente incendiato le stalle di un mio amico, con dentro degli animali… Vitelli e maiali sono stati bruciati vivi» Parole di rabbia e sconforto che«Siamo in Calabria, una terra meravigliosa da visitare, ma dove molti animalisti, come me, scelgono di non venire più. Questo a causa dei numerosi abbandoni, delle condizioni inaccettabili in cui gli animali vengono tenuti, dei maltrattamenti e, soprattutto,. Persone purtroppo, senza cuore. Persone capaci di avvelenare, bruciare vivi e picchiare povere anime innocenti. Ricordate sempre: chi è capace di infliggere dolore a un essere indifeso è una minaccia per la nostra società, una persona capace di qualunque atrocità». In attesa che sulla vicenda, resta tutto lo sconcerto per la sorte terribile toccata a questi animali.