Meteo Vibonese, tanto sole ma senza caldo impossibile: torna il bel tempo ma poi si cambia di nuovo

La perturbazione atlantica che ha portato una fase perturbata sul territorio Vibonese con piogge, temporali le un netto calo termico, si sta ormai rimarginando. Ad eccezione di locali rovesci lungo le coste fino alla giornata di ieri, si può dire che la perturbazione ha ormai abbandonato il Sud Italia e la Calabria lasciando spazio a un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Già dalla giornata odierna e nel corso dei prossimi giorni tornerà il sole su gran parte del territorio con temperature che riprenderanno gradualmente a risalire.

Torna il caldo ma… nessun picco rovente

Ecco dunque che dopo la parentesi fresca e perturbata, l’estate riprenderà il suo corso. L’anticiclone africano infatti tenderà nuovamente a risalire da Sud raggiungendo il Mediterraneo e la nostra Regione con tempo che si manterrà stabile quasi ovunque e temperature in generale aumento. A differenza delle scorse lunghe ondate calde però, questa nuova fase non sarà per nulla eccezionale o rovente. Le sue caratteristiche infatti si manterranno in un clima estivo normale e con temperature che si manterranno nelle medie del periodo o localmente al di sopra solo di qualche grado. Parlando di gradi ci aspettiamo che nei prossimi giorni il termometro non supererà i 28-30°C lungo le coste Vibonesi con solo qualche grado in più sul versante più a Nord. Qualche grado in più, come di consueto, lo troveremo invece nelle pianure più interne da Monterosso Calabro fin verso Dinami e aree limitrofe ma anche qui il caldo sarà più contenuto in quanto i picchi massimi che si potranno raggiungere saranno intorno ai 32-34°C a differenza degli oltre 36-37°C dei giorni scorsi.

Possibili piogge nelle aree montuose

Un’altra differenza sostanziale sta nelle condizioni meteorologiche. L’alta pressione in arrivo infatti non sarà molto solida e correnti fresche in alta quota apporteranno locali disturbi durante le ore pomeridiane sulle aree montuose delle Serre con possibili piogge che comunque saranno di debole intensità e di breve durata. Altrove invece si avranno condizioni meteorologiche stabili ma con cieli che tuttavia si manterranno spesso parzialmente nuvolosi specie nelle ore pomeridiane. Inoltre, secondo gli ultimi aggiornamenti, è possibile che tra il weekend e l’inizio della prossima settimana si verifichi un nuovo graduale cedimento del campo barico, con il ritorno di condizioni più instabili e un nuovo calo termico, ma vista la distanza temporale serviranno ulteriori aggiornamenti per smentite o conferme.