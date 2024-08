Zambrone, torna potabile l’acqua nella frazione di San Giovanni e in contrada Priscopio

Il sindaco Corrado L’Andolina ha revocato l’ordinanza sindacale n. 10 del 6 agosto 2024, che imponeva il divieto di utilizzo dell’acqua della rete idrica per uso potabile e alimentare per i cittadini della frazione di San Giovanni e contrada Priscopio. La decisione arriva a seguito di nuovi esami di laboratorio condotti dall’Arpacal, che hanno confermato la potabilità dell’acqua proveniente dal serbatoio di località Valli. Sull’ordinanza precedente il sindaco L’Andolina ha fatto sapere che «era stata adottata come misura precauzionale per garantire la salute pubblica, dopo che si erano verificati dei problemi di contaminazione». Tuttavia, in considerazione degli esiti favorevoli relativi agli ultimi esami inviati dall’Asp di Vibo Valentia, il primo cittadino ha ritenuto opportuno revocare il divieto e ripristinare la normale utilizzazione dell’acqua.