Tropea, il Comune ha aperto le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico. Ecco tutte le novità: costi ed esenzioni

Il Comune di Tropea ha pubblicato un avviso pubblico per le iscrizioni al Servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2024-2025. Le famiglie interessate possono presentare domanda all’ente entro il 6 settembre 2024. Il contributo mensile previsto è di 20 euro ed il versamento della quota mensile dovrà essere effettuato, tramite bonifico bancario, entro i primi cinque giorni di ogni mese. Per i redditi inferiori a 5mila euro, è prevista l’esenzione totale dal costo del servizio. Per poter iscrivere gli alunni è necessario compilare un modulo disponibile presso l’ufficio Servizi sociali del Comune o sul sito internet istituzionale. Al modello bisognerà poi allegare un documento di identità del genitore, l’attestazione Isee in corso di validità e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull’attività lavorativa dei genitori.

Possono usufruire del servizio gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Tropea. In casi eccezionali, potranno accedere al servizio anche gli alunni non residenti, a condizione che vi siano posti disponibili. Le domande saranno valutate in base a determinati criteri quali: ordine di arrivo delle domande, residenza nel Comune di Tropea, distanza dalla sede scolastica, presenza di entrambi i genitori lavoratori, utilizzo del servizio sia all’andata che al ritorno. Altre informazioni importanti inserite nell’avviso pubblico, riguardano: la non veridicità delle dichiarazioni, che comporta l’esclusione dal servizio e che eventuali variazioni dei dati, dovranno essere comunicati dalle famiglie entro cinque giorni.