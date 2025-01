Tropea Tourism, il Comune avvia lo scouting per la promozione del territorio sui canali digitali nazionali ed esteri. Ecco il bando

L'appalto del valore di 32mila euro per due anni consiste nella realizzazione di shooting, videomaking e gestione della comunicazione social dell'Ente. Adesioni fino al 30 gennaio

Il Comune di Tropea ha pubblicato un avviso esplorativo per individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata su Mepa per l’affidamento del servizio di gestione della piattaforma web “Tropea Tourism”, di shooting, videomaking e della gestione della comunicazione social dell’Ente. L’obiettivo è quello di «potenziare la comunicazione online e la promozione del territorio attraverso canali digitali nazionali e internazionali». L’appalto prevede un affidamento diretto (secondo quanto previsto dall’art. 50 comma 1 lettera “b” del D.Lgs. 36/2023). La gestione della piattaforma Tropea Tourism include il «caricamento di articoli, contenuti video-grafici e fotografici, realizzazione di brevi documentari per la promozione del territorio e l’aggiornamento continuo del calendario degli eventi».

Lo shooting e videomaking prevede «riprese aeree con droni, riprese video del territorio e dei siti storici, interviste video con imprenditori, artisti, artigiani e abitanti, oltre a servizi di shooting fotografico per la promozione culturale e delle realtà locali». La gestione della comunicazione sociale comprende lo «studio dei target di riferimento, la realizzazione di un piano strategico di comunicazione, la creazione di un Piano editoriale digitale (Ped) bimensile, la realizzazione di template grafici personalizzati, l’aggiornamento dell’immagine profilo e copertina, la creazione di tre post settimanali alternando foto e grafica, e la produzione di tre reel mensili con video interviste e rimando al sito web, oltre a brevi docu-film». L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo (come previsto dall’art. 108 del D.Lgs 36/2023).

L’importo previsto è di 32mila euro, oltre iva, per una durata di due anni a partire dalla data di stipula del contratto. Le «spese inerenti la corretta esecuzione del servizio sono a carico dell’affidatario e devono essere considerate incluse nel prezzo offerto». Sono ammessi a partecipare gli operatori economici individuati dall’art. 65 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e abilitati su Mepa nella categoria 79341200-8 “Servizi di gestione pubblicitaria”. Nello specifico, i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio o in altri registri professionali pertinenti;

Non trovarsi in condizioni di esclusione previste dall’art. 92 del D.Lgs 36/2023;

Aver svolto servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto;

Presentare un elenco dei principali servizi svolti, indicando importi, date, durata e destinatari

Le manifestazioni d’interesse devono essere inviate (previa compilazione di modulo reperibile sul sito del Comune, con firma digitale apposta e documento di riconoscimento in corso di validità) esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’Ufficio protocollo entro le ore 16 del 30 gennaio.