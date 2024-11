Tropea punta (anche) sul turismo matrimoniale: accordo tra Comune e un’associazione per le nozze civili nei luoghi più suggestivi della città

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha approvato un protocollo d’intesa con l’associazione TropeaEventi per la collaborazione nell’organizzazione dei matrimoni civili. L’accordo triennale, immediatamente esecutivo, mira, si legge nel documento, a «valorizzare le location storiche e artistiche del Comune e a migliorare l’esperienza per le coppie» che scelgono la cittadina costiera per il loro giorno speciale. Il documento definisce i ruoli e le responsabilità di entrambe le parti.

Tropeaeventi si impegna a «fornire supporto logistico e organizzativo durante le cerimonie, garantendo la presenza di volontari per l’allestimento e la pulizia dei locali». In particolare, l’associazione si occuperà della «creazione di targhe commemorative personalizzate per le coppie e della fornitura di un omaggio floreale alla sposa». Il Comune, a sua volta, s’impegna a «rimborsare all’associazione le spese sostenute per le targhe (25 euro ciascuna) e gli omaggi floreali (20 euro ciascuno)». L’Ente, inoltre, trasferirà all’associazione i «fondi necessari, previa presentazione della documentazione e della rendicontazione delle spese».

La «collaborazione si basa sul principio di sussidiarietà, riconoscendo il valore dell’associazionismo per il perseguimento di finalità di interesse generale, come previsto dalla Costituzione e dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore». L’accordo integra il «Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 04 del 22 gennaio 2021». Per l’Ente, questo protocollo è atto a «promuovere l’immagine della città e attrarre turismo anche attraverso la valorizzazione di eventi significativi come i matrimoni civili, arricchendo l’esperienza dei futuri sposi e offrendo un servizio di qualità».