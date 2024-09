Dissesto idrogeologico, 50mila euro al Comune di Rombiolo per interventi sulle strade danneggiate da eventi alluvionali

L'ente beneficia di un contributo statale per interventi straordinari riservati alla viabilità fortemente deteriorata dal maltempo

Il Comune di Rombiolo ha ottenuto un finanziamento statale di 50mila euro per l’anno 2024 destinato a interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali danneggiate da eventi idrogeologici, al fine di migliorare la viabilità del territorio e garantire la sicurezza. Il contributo, erogato in base al numero di abitanti, fa capo agli investimenti annuali di 500 milioni di euro che lo Stato riserva ai Comuni italiani per la realizzazione di opere pubbliche, efficientamento energetico e sviluppo territorio le sostenibile.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dal geometra Antonio Ferrazzo, è stato approvato il 3 settembre e l’intervento nel complesso rappresenta una boccata d’ossigeno per l’amministrazione comunale, che potrà così intervenire su criticità persistenti da diverso tempo. Nei prossimi mesi, tramite la piattaforma MePa, l’ente provvederà ad avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori il cui importo, soggetto a ribasso d’asta, è stato fissato per circa 41mila euro.