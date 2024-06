In attesa della prima seduta, il neo sindaco Caterina Cotartese non perde tempo e assegna già le cariche da ufficializzare questo venerdì

La Sala consiliare di Rombiolo

Scalda i motori la macchina amministrativa di Rombiolo, dopo l’elezione a sindaco di Caterina Contartese. Nel Consiglio di insediamento, venerdì 28 giugno alle ore 18:30, si ufficializzeranno infatti Giunta, assessori e deleghe già resi noti. L’amministrazione è dunque composta da Fortunato Soldano, vicesindaco con deleghe alla Sanità, Polizia municipale, Protezione civile e Servizio idrico; Pietro De Rito, con deleghe ai Tributi, Bilancio e Contenzioso. Giuseppe Navarra invece, si occuperà di Smaltimento rifiuti, Risorse umane, Personale, Politiche per l’accesso ai fondi nazionali e comunitari. A Laura Papaianni, in qualità di assessore esterno, sono invece state attribuite le deleghe per la Cultura, Spettacolo, Associazionismo e Pari opportunità.

In Consiglio, per la maggioranza, siederanno inoltre Francesco Contartese, Elisabetta Nives Cullia, Domenico Sesto, Franco Nicola Currà e Mariangela Pata. Tra i banchi dell’opposizione invece ci saranno lo stesso Davide De Rito assieme a Giuseppe Provenzano ed Eleonora Contartese. Mentre per il gruppo “Cambiamento per Rombiolo”, solamente Domenico Pontoriero. Dopo la convalida degli eletti ed il giuramento del sindaco, si passerà all’elezione della Commissione elettorale, la costituzione dei gruppi consiliari e la designazione dei capigruppo per la squadra “Rombiolo futura” di maggioranza, e delle opposizioni “Democratici in movimento” di Davide De Rito e “Cambiamento per Rombiolo” di Domenico Pontoriero.