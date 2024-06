Elezioni amministrative nel Vibonese, tutti i risultati dai tredici Comuni vibonesi – LIVE

width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">

La tornata elettorale del giugno 2024 coinvolge Vibo Valentia e altri dodici Comuni della provincia. A seguito delle consultazioni, si rinnoveranno i sindaci e i consigli comunali. In Calabria, Vibo è l’unico capoluogo di Provincia chiamato alle urne. La sfida vede in campo Enzo Romeo (area progressista), Roberto Cosentino (centrodestra), Francesco Muzzopappa (area di centro), Marcella Murabito (Rifondazione comunista). In provincia, tra i centri più popolosi interessati dalle amministrative, figurano Nicotera, Mileto e Soriano. Manca poco per lo scrutinio che partirà alle ore 14.00: tutti gli aggiornamenti in diretta su LaC Tv, canale 11 del dtt e i canali social del network.

I primi sindaci eletti: Angiletta (Mongiana), Marasco (Nicotera), Porcelli (Drapia), Sorrentino (Cessaniti), Cannatelli (Sorianello) e Caruzo (Pizzoni)

I Comuni vibonesi

Cessaniti: eletto Enrico Sorrentino sostenuto dalla lista “Per Cessaniti”.

Drapia: eletto Alessandro Porcelli con la lista “Insieme per il futuro”

Mileto: sfida a due tra il sindaco uscente Fortunato Giordano (Città futura) e Michele Rombolà (Eppur si move).

Mongiana: bis per il sindaco uscente Francesco Angiletta. Ottenuti 314 voti con il 100% delle preferenze

Nicotera: il sindaco uscente Giuseppe Marasco riconfermato.

Pizzoni: eletto sindaco Vincenzo Caruso con 509 voti.

Rombiolo: tre liste in campo: Caterina Contartese (Rombiolo futura), Davide De Rito (“Democratici in Movimento-Uniti per Rombiolo”) e Domenico Pontoriero (“Cambiamento per Rombiolo).

Simbario: in campo “Cambiamo Simbario” con candidato a primo cittadino Gennaro Crispo e “Un’altra idea per Simbario” con Raffaele Versace.

Sorianello: Sergio Cannatelli con la lista “Sorianello nel cuore” eletto sindaco.

Soriano Calabro: la lista “La Città del Sole”, con candidato a sindaco Francesco Bartone (già primo cittadino), sfida “Soriano Futura” guidata da Antonino De Nardo.

Vallelonga: è sfida a due tra Antony Mandarano (“Con e per Valellonga”) e Maria Grazia Mazzotta (“Uniti per Vallelonga”).