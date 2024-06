Comunali a Zungri, Serafino Fiamingo eletto sindaco con il 51% dei voti: ecco tutte le preferenze

Battuto per 28 voti di scarto il candidato sfidante Antonio Fiamingo che si ferma al 48,86% dei consensi

Serafino Fiamingo, alla guida della lista “Uniti per Zungri” con 629 voti e il 51,14% delle preferenze è stato eletto sindaco di Zungri. Battuto il competitor Antonio Fiamingo e il suo “Progetto Zungri” che raccoglie 601 voti, fermandosi ad una percentuale del 48,86% dei consensi. A fare la differenza, 28 voti di scarto. I votanti sono stati 1273 su un bacino di 2435 aventi diritto. 25 le schede nulle, 15 le bianche. Tre le schede contestate. Di seguito le preferenze raccolte per la lista “Uniti per Zungri” e “Progetto Zungri”.

Preferenze lista “Uniti per Zungri”

Oreste Sorrentino, 43 voti

Giuseppe Cimadoro, 49 voti

Lorenzo Vallone, 41 voti

, 41 voti Luciano Fiamingo, 60 voti

Teodoro Monica, 52 voti

Elisabetta Purita, 66 voti

Maria Neve Vallone, 36 voti

Raffaele Pugliese, 85 voti

Gerardo Pugliese, 120 voti

120 voti Cristian Niglia, 42 voti

Preferenze lista “Progetto Zungri”