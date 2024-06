Comune di Drapia, vittoria a mani basse di Alessandro Porcelli

Il sindaco Alessandro Porcelli

È una vittoria a mani basse quella della lista “Insieme per il futuro”, unica in campo per questa tornata elettorale, che riconferma per la terza volta alla guida del Comune di Drapia il sindaco uscente Alessandro Porcelli. «Ha vinto il “noi”, l’unificazione del territorio, il lavoro e la progettualità di squadra, sconfiggendo qualsivoglia visione campanilistica – ha commentato a caldo Porcelli durante le fasi di scrutinio -. La comunità, compatta, ha premiato l’operosità di tutta la squadra che ha sempre agito per il bene comune e la sana crescita di tutto il territorio. Drapia per noi rappresenta uno spazio naturale straordinario che merita al contempo la giusta tutela e visibilità. Per crescere abbiamo puntato sul senso di appartenenza, portando a casa obiettivi strategici rilevanti e finanziamenti investiti capaci di donare un ruolo ben definito alla nostra comunità interessata da un’importante fenomeno di espansione non soltanto turistica». Piccola “stoccata” agli oppositori: «Buco nell’acqua completo. Dietro le quinte puntavano su ampio astensionismo o schede bianche, ma non hanno trovato nessun appoggio se non giusto una manciata di seguaci».

Dopo i primi festeggiamenti un po’ in tutte le sedi di seggio elettorale, il consueto appuntamento con la comunità, per ufficializzare la proclamazione degli eletti, è stato nel giardino della sede della sala consiliare. Su un totale di 1796 aventi diritto al voto, si sono recati alle urne 1186 elettori, conferendo alla lista “Insieme per il futuro” 1015 voti complessivi. Il primo dato emerso, riguarda proprio l’affluenza, che si è attestata all’86%, confermando una netta crescita rispetto alla precedente chiamata alle urne alla quale si presentarono soltanto il 51,45% degli elettori. Queste, dunque, le preferenze risultate: Matteo Antonio Aiello, nato a Tropea il 13/11/1985 con 54 voti; Giuseppe Carlino, detto Peppe, nato a Taurianova il 30/05/1967 con 138 voti; Valentina Costa nata a Tropea il 23/07/1995 con 85 voti; Lorena Annachiara Di Bella, nata a Vibo Valentia il 21/04/1995 con 63 voti; Bruno Evola, nato a Vibo Valentia il 22/09/1985 con 113 voti; Giovanna Iannello, nata a Tropea il 16/10/1981 con 117 voti; Francesco Pietropaolo detto Franco nato a Drapia il 12/10/1965 con 104 voti; Francesco Pugliese, nato a Firenze il 28/03/1997 con 69 voti; Caterina Rombolà, detta Rina, nata a Drapia 08/10/1961 con 73 voti e Stefania Rombolà nata a Vibo Valentia il 24/12/1990 con 43 voti. Schede bianche 78, schede nulle 88.

