Elezioni nel Vibonese, il prefetto Grieco: «È stata una campagna elettorale serena e corretta»

Il rappresentante territoriale di governo elogia il comportamento assunto dalle forze politiche in vista del voto e dà per scontato il ballottaggio nel capoluogo: «Quasi ovvio in una città con più di 15mila abitanti»

«Che campagna elettorale è stata? Serena e rispettosa». A dirlo è il prefetto di Vibo Valentia, Giovanni Paolo Grieco, intervistato da Cristina Iannuzzi durante lo speciale elezioni in onda su LaC Tv mentre sono in corso gli scrutini per le elezioni amministrative. Il rappresentante territoriale del governo segue le operazioni di spoglio nei 13 comuni al voto dalla Prefettura. «Ormai è tutto informatizzato, abbiamo i dati in tempo reale che vengono elaborati e subito restituiti alla collettività. Molto importante è comunque il lavoro svolto dalla componente umana», aggiunge il prefetto di Vibo.

Sull’argomento campagna elettorale, Grieco sottolinea che non ci sono state particolari criticità in città e in tutta la provincia. «Ci sono stati anzi momenti di attenzione, perché sono arrivati a Vibo esponenti politici nazionali, ma tutto si è sempre svolto nella massima serenità – dice il prefetto -. E così dovrebbero essere le campagne elettorali, dei confronti su contenuti, obiettivi e temi di attualità».

E sull’ipotesi ballottaggio, che si profila ormai all’orizzonte per la città di Vibo, Grieco dice: «Naturale immaginare un ballottaggio quando ci sono più candidati in un comune con più di 15mila abitanti. Attendiamo però di vedere i risultati delle sezioni più numerose per capire quale sia il trend su cui ci muoviamo».