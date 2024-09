Rombiolo, la giunta destina il 10% delle indennità di carica per progetti nei settori cultura, sport e attività sociali

La giunta comunale di Rombiolo, in continuità con la precedente amministrazione, ha recentemente deliberato di accantonare il 10% delle indennità di funzione di sindaco, vicesindaco e assessori per destinarlo a iniziative culturali, progetti sportivi e attività sociali nel territorio comunale. Una piccola cifra, di circa 4mila euro all’anno, che però significa tanto per un piccolo Comune. La decisione, in linea con le normative vigenti che, secondo quanto emerge dal documento, si propone di «favorire il coinvolgimento della comunità attraverso l’implementazione di progetti realizzati anche in collaborazione con associazioni locali».

La delibera di qualche giorno fa, citando il principio di sussidiarietà orizzontale, ex articolo 118 della Costituzione, sottolinea la «volontà dell’amministrazione di investire in iniziative che possano fortificare il tessuto sociale del Comune, affrontando le esigenze dei cittadini e promuovendo la partecipazione attiva». Questa inversione di rotta, già iniziata con la precedente amministrazione, non riguarda solo una mera gestione delle indennità, ma si muove in direzione di una «pianificazione sostenibile e a lungo termine, mirata a garantire un futuro migliore per tutti i cittadini e un ambiente più vivibile e attivo».

Per il sindaco Caterina Contartese, «la nostra decisione, in continuità con quanto fatto nella precedente amministrazione, incentiva le proposte e le attività che si possono svolgere sul territorio. Il fondo verrà utilizzato solo in caso di progetti meritevoli – ha sottolineato la Contartese -, quindi, nel caso in cui non dovesse essere utilizzato un anno, la cifra accantonata andrà ovviamente ad accumularsi con quella dell’anno successivo così da far accrescere i proventi a disposizione per le varie iniziative».