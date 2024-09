Tradizioni e territorio, a Rombiolo torna l’appuntamento con il premio letterario Il telaio

Tutto pronto a Rombiolo per l’edizione 2024 del premio letterario “Il telaio”. L’appuntamento, in programma sabato 21 settembre alle ore 19.00, verrà ospitato all’auditorium. L’iniziativa, che vanta il contributo della Regione Calabria, prevede i saluti istituzionali del sindaco di Rombiolo, Caterina Contartese. A coordinare i lavori, Stefano Mandarano, capo redattore LaCnews24.

Il Premio

Nell’ambito della cerimonia si terranno la consegna del premio e la lettura delle motivazioni. Il riconoscimento, quest’anno, viene tributato al questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti e al maestro orafo Michele Affidato.

Previsti intramezzi musicali a cura degli artisti Francesca Larosa, Antonello Pontoriero, Daniele La Rosa e Francesco Mangialavori. Ospite della serata, da The voice kids Michele Bruzzese. Ad arricchire l’evento culturale, la sfilata con alcune delle creazioni del maestro orafo Affidato. A conclusione, in collaborazione con la Pro loco di Rombiolo, degustazione di prodotti tipici dell’area del Poro.

La nascita del progetto culturale

Il premio “Il telaio” è stato istituito per richiamare il profondo legame del territorio del Comune di Rombiolo con l’arte della tessitura, una secolare tradizione ancora viva e rimasta intatta nel tempo, per riaffermare antropologicamente e simbolicamente il significato e il valore del “tessere”: i rapporti tra gli individui, il territorio e le genti, indispensabili per una civiltà democratica. Valori espressi emblematicamente attraverso il richiamo etimologico al “testo” (textus) che ha dato vita all’arte e alla cultura, indicando, al contempo l’origine di una tradizione e l’identità dell’individuo e il legame con il territorio.