Diciassette colpi di pistola contro l’auto del sindaco di San Gregorio d’Ippona: indagini in corso

Indagini sono in corso per fare luce su un grave atto intimidatorio ai danni del sindaco di San Gregorio d’Ippona, Pasquale Farfaglia. Diciassette colpi di pistola sono stati sparati contro la sua auto, un’Audi Q5. «Un gesto inspiegabile», commenta il primo cittadino che si è accorto dei fori sulla carrozzeria questa mattina, uscendo di casa. L’episodio si sarebbe verificato ieri sera, presumibilmente nei pressi della chiesa di Santa Ruba dove il sindaco si era recato in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Salute.

Intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e hanno successivamente sequestrato la vettura. Non sono stati trovati bossoli nel luogo in cui si trovava parcheggiata l’auto questa mattina, mentre alcuni sarebbero stati rinvenuti proprio a Santa Ruba. Sulla vicenda indagano i carabinieri.