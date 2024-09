Spari contro l’auto del sindaco di San Gregorio d’Ippona, l’Amministrazione ringrazia per il sostegno ricevuto: «Straordinaria vicinanza»

Due giorni dopo il grave atto intimidatorio subito dal sindaco di San Gregorio d’Ippona, Pasquale Farfaglia, che ha ritrovato la sua auto crivellata da ben 17 colpi di arma da fuoco, colpita mentre il primo cittadino era impegnato nei festeggiamenti della Madonna della Salute, la presidente del Consiglio comunale Nicoletta Covalea, unitamente a tutta l’amministrazione di San Gregorio e alla portavoce Maria Grazia Pianura porge il proprio «commosso ringraziamento per la solidarietà dimostrata al sindaco». Al deprecabile gesto, condannato immediatamente da tutte le istituzioni politiche e sociali, regionali e locali, che hanno offerto pieno supporto a Farfaglia, segue ora una lettera di ringraziamento che pubblichiamo integralmente. La missiva porta anche la firma del vicesindaco Sara Suriano, della vicepresidente del Consiglio Marilena Briga, dell’assessore Vittoria Santacaterina e dei consiglieri Teresina Natale, Francesco Pannare e Nicola Lo Preiato.

La lettera aperta

In qualità di Presidente del Consiglio Comunale, a nome dell’intera Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza di San Gregorio d’Ippona, desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine per la straordinaria dimostrazione di solidarietà ricevuta a seguito del vile atto intimidatorio subito dal nostro Sindaco, Ing. Pasquale Farfaglia. Siamo stati profondamente commossi dalle numerose manifestazioni di affetto e vicinanza che ci sono pervenute da ogni parte. Le vostre parole di sostegno ci hanno dato la forza di reagire a questo gesto ignobile dimostrando unione e coesione.

Condanniamo fermamente ogni forma di violenza e intimidazione, questi atti vili non scalfiranno il nostro impegno per il bene comune e non ci impediranno di continuare a lavorare per il nostro territorio. Ringraziamo sentitamente tutte le Istituzioni, le Associazioni, i cittadini e i media che si sono stretti intorno a noi in questo momento difficile. La vostra vicinanza è per noi un prezioso incoraggiamento a proseguire con ancora più determinazione il nostro percorso.