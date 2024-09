Tropea accoglie la lussuosa nave da crociera Ms Europa 2: un evento raro per la cittadina costiera

Le operazioni di sbarco per i turisti

La storia turistica di Tropea si arricchisce di una nuova pagina importante con l’attracco questa mattina della nave da crociera MS Europa 2, una delle più lussuose al mondo, della Hapag-Lloyd Cruises. Con una stazza lorda di 42.800 tonnellate e una lunghezza di 225 metri, la nave (che può ospitare fino a 516 passeggeri e 370 membri di equipaggio) ha fatto capolino al largo del porto turistico della cittadina calabrese, portando con sé l’entusiasmo dei turisti e la sorpresa dei residenti. L’evento rappresenta una rarità per il territorio, dove l’arrivo di crociere di tale calibro è un fatto del tutto eccezionale. Per i non addetti ai lavori può essere sembrato strano notare delle scialuppe accanto ad una nave passeggeri così imponente, ma è del tutto normale che tali operazioni avvengano secondo queste modalità in luoghi fisicamente non attrezzati per l’attracco di navi passeggeri, come il porto di Tropea.

La MS Europa 2, varata il 6 luglio 2012 e ristrutturata nel 2013, è un modello di eleganza e comfort con i suoi 11 ponti, 7 ristoranti, 6 ascensori, piscina e vasche idromassaggio. Tra le sue numerose attrazioni, il club per bambini con play room e servizio di baby-sitting, il teatro e una sala concerti offrono il giusto intrattenimento per tutte le età. Ma la nave non è solo un esempio di lusso; è anche attenta all’ambiente. Equipaggiata con moderne tecnologie ambientali, MS Europa 2 utilizza rivestimenti subacquei privi di TBT e un sistema biologico per il trattamento delle acque reflue, dimostrando così il suo impegno per una navigazione sostenibile.

Le rotte della MS Europa 2 non si limitano al Mediterraneo e al Nord Europa, ma spaziano in varie direzioni toccando Africa, Asia, Oceania, Caraibi e America Latina, tra gli altri. Questo ampio ventaglio di destinazioni non fa altro che aumentare l’attrattiva di Tropea per i turisti, che possono scoprire non solo la bellezza della costa calabrese ma anche la ricchezza di storia e cultura della zona. Questo “cambio di rotta” verso Tropea rappresenta una grande opportunità per la cittadina, che potrà valorizzare e ampliare la propria offerta turistica, destagionalizzandola e diversificandola. L’arrivo di turisti provenienti dal settore crocieristico potrebbe infatti rivelarsi fondamentale per l’economia locale, stimolando attività commerciali, ristorazione e servizi.