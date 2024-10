Furto di energia da oltre 100mila euro: denunciati i titolari di un hotel e ristorante a Capo Vaticano

Furto aggravato di energia elettrica per un ammontare di oltre 100mila euro. Con questa accusa, i carabinieri della Stazione di Spilinga, hanno deferito alla Procura di Vibo Valentia i titolari di una struttura turistica (hotel e servizio di ristorazione) sita lungo viale Giuseppe Berto a Capo Vaticano, nel Comune di Ricadi. Nel corso di alcuni controlli, i carabinieri hanno scoperto che i titolari dell’hotel e del ristorante avevano creato un sofisticato sistema per alterare i consumi di energia elettrica, manipolando gli impianti e causando così un furto all’Enel per circa 100mila euro. Nell’ambito degli stessi controlli, i militari dell’Arma hanno poi scoperto quattro allacci abusivi alla rete elettrica, due in abitazioni private di Ricadi, e altri due in esercizi commerciali della zona. Anche in questo caso è scattata la denuncia per furto aggravato di energia elettrica.