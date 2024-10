Ricadi, impianto di depurazione non a norma e liquami in mare: il sindaco Tripodi denunciato per inquinamento ambientale

Inquinamento ambientale. Con questa accusa, gli agenti del Posto fisso di polizia di Tropea, unitamente alla Guardia costiera, hanno deferito alla Procura di Vibo Valentia il sindaco di Ricadi, Nicola Tripodi. A seguito di alcuni controlli è emerso che un impianto di depurazione, nella frazione Santa Domenica del Comune di Ricadi, non risultava a norma, scaricando i liquami direttamente a mare. Dalle analisi effettuate dall’ArpaCal (Agenzia regionale protezione ambiente Calabria) è stata riscontrata nelle acque la presenza di batteri da escherichia coli e da qui la denuncia all’Autorità giudiziaria per il primo cittadino di Ricadi in quanto non avrebbe provveduto ad impedire l’illecito sversamento.

