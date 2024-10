Raccolta dei rifiuti a Vibo: ecco come accumulare “eco-punti” per ottenere uno sconto sulla Tari

Un dovere che non deve essere mai trascurato o abbandonato, e che è segno di una notevole maturità civica da parte della popolazione, è l’abitudine di portare avanti la raccolta differenziata e combattere l’abbandono dei rifiuti. Soprattutto negli ultimi anni il territorio vibonese sta dimostrando una buona collaborazione per quel che riguarda tale settore.

Come ottenere lo sconto Tari

Per incentivare ancora di più l’abitudine a curare la raccolta differenziata, il Comune di Vibo Valentia, guidato dal sindaco Enzo Romeo, ha voluto ricordare a tutta a cittadinanza che nel territorio di competenza è in vigore un sistema di premialità attraverso cui è possibile ottenere uno sconto sulla bolletta Tari (tassa sui rifiuti).

In altre parole, lo sconto si può ottenere in due modi: con il conferimento del rifiuto differenziato nei centri di raccolta e con il compostaggio domestico. Il primo consiste nel progetto “Una raccolta differenziata di qualità ti premia” e prevede appunto le premialità per chi ottiene un numero preciso di eco-punti, accumulabili attraverso il conferimento di materiale differenziato e anche ingombranti e Raee (Rifiuti e apparecchiature elettrice ed elettroniche) nei due centri di raccolta, uno sito a Vibo in località Aeroporto e l’altro a Bivona in via Cementificio; l’altro modo riguarda invece il compostaggio domestico e prevede, per ogni nucleo familiare che abbia una pertinenza (orto/giardino/piccolo terreno), la possibilità di chiedere in comodato d’uso gratuito una compostiera per effettuare il compostaggio della frazione organica.