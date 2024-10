Temperature in calo e piogge, nel Vibonese arriva il maltempo nel weekend: le previsioni

Mentre questi giorni si stanno rivelando tutt’altro che autunnali con temperature oltre le medie del periodo, ecco che nel weekend tornerà il maltempo su tutto il territorio Vibonese accompagnato da un generale calo termico e da un clima decisamente più consono al periodo.

Piogge nel weekend

Una saccatura di origine atlantica andrà a sprofondare nel Mediterraneo durante il weekend causando la formazione di un vortice ciclonico che apporterà maltempo intenso soprattutto lungo le aree Joniche della Regione. Con il traslare del vortice verso Sud però anche il territorio Vibonese sarà interessato da maltempo sparso con piogge localmente anche moderate in particolare lungo le coste e le aree interne tra la giornata di sabato e quella di domenica. Non sono da escludere comunque anche locali temporali in sconfinamento da est ma, a differenza del versante Jonico, i fenomeni non saranno particolarmente intensi anche se comunque si potranno registrare accumuli localmente anche importanti.

Temperature in calo e venti

Ad accompagnare il maltempo sarà anche un generale calo delle temperature e soprattutto un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Essi infatti sono previsti in rinforzo ovunque con raffiche che localmente potranno essere forti a causa dell’effetto di caduta che si andrà a creare. Successivamente con lo spostamento del vortice i venti ruoteranno ad est con possibili raffiche più intense specie lungo i crinali dei monti.