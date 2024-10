Il procuratore aggiunto di Cosenza Marisa Manzini presenta il suo libro a Vibo. L’assessore Soriano: «In questa città ha lasciato un ricordo nitidissimo»

Vibo Valentia è pronta ad un nuovo appuntamento con i libri. Anche in quest’occasione è una scrittrice d’eccezione a presentare la sua opera nell’elegante Palazzo Gagliardi, domenica 20 ottobre alle ore 18.30. Si tratta del procuratore aggiunto della Repubblica di Cosenza, Marisa Manzini, che porta a Vibo “Il coraggio di Rosa. Storia di una donna che ha ripudiato la ’ndrangheta”.

«Siamo davvero contenti – afferma l’assessore alla Cultura, Stefano Soriano – di poter ospitare la dottoressa Manzini nella nostra città, una città che lei conosce bene e nella quale ha lasciato un ricordo nitidissimo grazie alle molteplici inchieste antimafia condotte, ed anche per questo è un appuntamento al quale teniamo particolarmente. Il magistrato, qui in veste non inedita di scrittrice, ci offrirà l’occasione di guardare con occhi diversi il percorso di una donna che ha deciso di ribellarsi a quel mondo governato da logiche perverse e sanguinarie che è la ‘ndrangheta. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare».

L’autrice dialogherà con l’avvocato Ketty De Luca; previsto inoltre un intervento sul tema del giornalista nonché vicedirettore di LaC News24 Pablo Petrasso. L’evento, patrocinato dal Comune di Vibo Valentia, è organizzato e curato da Maria Teresa Marzano, e fa seguito al precedente apprezzatissimo appuntamento con ospite il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci.