Allagata l’area dell’aula bunker: saltano le udienze del processo contro le cosche vibonesi in corso a Lamezia

Un’alluvione devastante ha colpito la zona industriale di Lamezia Terme, rendendo inaccessibile l’area dove si trovano l’ex Fondazione Terina e gli uffici Inail. Tra i luoghi più colpiti, anche l’aula bunker, utilizzata per importanti processi antimafia come Maestrale-Carthago–Olimpo, simbolo non solo di giustizia, ma anche di sicurezza e legalità nella regione. L’intera zona è stata sommersa dall’acqua, con il piazzale completamente allagato, e gli accessi bloccati a causa del maltempo che ha travolto la Calabria e la provincia di Catanzaro.

