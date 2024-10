Il maltempo sferza la Calabria: allagamenti e paesi isolati nel Lametino. Auto sprofonda in una voragine -Video

Danni e disagi per il maltempo in diverse aree del Catanzarese. Il comune di Maida è isolato a causa dell’esondazione di un torrente. Un’emergenza che sin dalla tarda serata di ieri ha colpito il territorio lametino, con diverse squadre dei vigili al lavoro.

Durante la notte, intorno alle 4, considerando le numerose richieste pervenute alla sala operativa 115 di Catanzaro sono state inviate sulla zona di Lamezia Terme ulteriori squadre, rispettivamente dai comandi di Cosenza e Crotone. Sul posto sono state inviate unità Saf Fluviali che con gommoni pneumatici in dotazione stanno provvedendo a raggiungere alcune abitazioni rimaste isolate causa allagamento delle sedi stradali.

Il maltempo ha causato l’interruzione della statale 280 “Strada dei due Mari”, in direzione Lamezia Terme, all’altezza del centro commerciale. Un’auto è sprofondata in una voragine in prossimità dello svincolo Lamezia Sud. Salvi i passeggeri.

Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte nella zona, con circa 90 interventi effettuati, in attesa di essere espletati relativi a verifiche per infiltrazioni di acqua e prosciugamenti.