Noemi è in Germania con la madre e sta bene: la 17enne di Maierato si è allontanata da casa volontariamente

Caterina Noemi Luberto sta bene ed è in Germania dove risiede la madre. In attesa della conferma ufficiale da parte della Prefettura, che probabilmente arriverà soltanto domani, la notizia del lieto fine viene da fonti ufficiose ma incontrovertibili. Stessa versione, d’altronde, che ormai da ore è di dominio pubblico nel piccolo centro vibonese e nelle zone limitrofe, dove tutti sono a conoscenza dell’esito positivo della vicenda.

Noemi, 17 anni, di Maierato, si era allontanata alcuni giorni fa da casa decisa a raggiungere la madre in Germania, scelta della quale sarebbe stato al corrente il fratello. Questa mattina, però, il sindaco di Maierato, Giuseppe Rizzello, che aveva da poco incontrato il padre della ragazza, aveva sottolineato la mancanza di riscontri certi al ritrovamento di Noemi, circostanza di cui aveva dato notizia l’edizione online della Gazzetta del Sud.

La vicenda, tutta riconducibile all’ambito familiare, non presenta estremi di reato, perché si tratta di un allontanamento volontario che ora, fortunatamente, può far tirare un sospiro di sollievo alle tantissime persone in ansia per la sorte di Noemi.