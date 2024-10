Il Comune ha fatto sapere che «nonostante la chiusura dei serbatoi, l'acqua non è mai mancata» e che «una volta riempite le cisterne, la pressione tornerà come prima»

Il guasto alla rete idrica comunale verificatosi ieri, «non ha causato alcuna interruzione del servizio». Questo è quanto ha fatto sapere il Comune di Ricadi, con un annuncio rivolto alla popolazione sui social, in merito alla conclusione dell’intervento «prontamente effettuato». Dopo l’avviso di ieri, da parte dell’Ente, che avvertiva dei lavori in corso per la rottura improvvisa di una condotta, gli operai comunali sono intervenuti «con tempestività e professionalità, riuscendo a riparare il guasto in tempi record».

La riparazione del guasto ha implicato, durante le operazioni di ripristino della condotta, la temporanea chiusura dei serbatoi. «Nonostante ciò – hanno ancora fatto sapere dal Comune – l’acqua non è mai mancata su tutto il territorio. Si è solamente verificata una riduzione nella pressione di erogazione ma – hanno in fine rassicurato -, una volta riempiti i serbatoi, il servizio tornerà completamente alla normalità».