Tropea, il Comune trova la quadra sul servizio di mensa scolastica: due mesi con affidamento d’urgenza e poi una nuova gara

Dal prossimo lunedì 11 novembre riprenderà il servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Tropea. L’Ente ha finalmente trovato una soluzione per garantire la refezione agli alunni a seguito dell’esclusione dell’unico operatore economico che si era presentato sulla piattaforma del Mepa, la cui offerta non includeva tutta la documentazione richiesta dal bando di gara del Comune. La gestione della fornitura dei pasti, per il solo periodo novembre-dicembre, è stata affidata direttamente alla ditta Sorico srl di Simeri Crichi. Si tratta di una scelta di urgenza per l’Ente, data la necessità di riavviare il servizio il prima possibile, e la Sorico srl già in passato ha fornito i pasti alle scuole di Tropea.

Il Comune, attraverso un avviso pubblico, ha fatto quindi sapere che è possibile acquistare i buoni pasto nella sede municipale. L’affidamento diretto per questi due mesi, prevede un importo complessivo di circa 31mila euro, con un costo del singolo buono fissato a 4,89 euro. Parallelamente, il Comune ha avviato una nuova procedura aperta sul Mepa per la fornitura del servizio di refezione scolastica dal prossimo gennaio fino a giugno. L’importo complessivo previsto per questo periodo è di circa 88mila euro.