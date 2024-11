Anche Vibo Marina prigioniera dei cantieri, commercianti preoccupati: «Arriva Natale, come vendiamo così?» – VIDEO

Non solo Vibo città. Anche Vibo Marina è alle prese con una serie di cantieri di riqualificazione urbanistica che mettono a dura prova residenti e commercianti. In particolare, lungo via Cristoforo Colombo, via Michele Bianchi e via Emilia. In altre parole, il centro commerciale della frazione marina della città capoluogo, dove si concentra il maggior numero di esercizi.

E se finora, per quanto difficile, i residenti hanno dovuto fare i conti soltanto con la polvere, il rumore e i ristringimenti stradali, con l’arrivo delle piogge potrebbe essere il fango a dominare la scena. Piogge che, a leggere le previsioni, sono dietro l’angolo, visto che a cominciare da martedì prossimo il tempo sembra destinato a cambiare in maniera decisa, con fenomeni temporaleschi che potranno essere anche molto intensi.

Una prospettiva che spaventa in particolar modo i commercianti, che si apprestano al momento clou della stagione commerciale. A Natale, infatti, manca poco più di un mese e proprio ora si concentrano le maggiori aspettative di vendita di chi ha un negozio lungo le strade più centrali di Vibo Marina.

Nel video che vi proponiamo, girato da Mino De Pinto, coordinatore provinciale della Lega, è evidente la concretezza dei timori di commercianti e residenti, che chiedono a gran voce un’esecuzione più razionale e ponderata degli interventi in atto, procedendo per zone, ma soprattutto senza lasciare aree sterrate prive di pavimentazione stradale per rimandare poi chissà a quando il completamento.