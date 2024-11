Armi e proiettili trovati dai carabinieri nel Vibonese, scattano sequestri e denunce

Armi da fuoco e bianche sono state sequestrate nel Vibonese dai carabinieri nel corso di alcuni controlli del territorio che hanno portato anche alla denuncia di due sorvegliati speciali. In particolare, a Soriano Calabro i carabinieri hanno denunciato un 50enne del luogo per omessa custodia di armi, poiché deteneva un fucile calibro 12, regolarmente denunciato, ma non custodito in modo sicuro. Due sorvegliati speciali sono stati invece deferiti – sempre a Soriano – per violazione delle prescrizioni inerenti il loro status. In particolare, uno è stato sorpreso dai carabinieri in compagnia di persone condannate e con precedenti di polizia, un altro è stato invece fermato mentre si trovava alla guida di un’auto nonostante la precedente sospensione della patente.

A Serra San Bruno, i militari dell’Arma del Nucleo Radiomobile hanno poi denunciato due persone del luogo per il reato porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere. Durante un controllo stradale sono stati trovati in possesso di due coltelli: uno di 17 centimetri, l’altro a serramanico. E sempre un coltello a serramanico di genere vietato è stato inoltre sequestrato pure nel territorio comunale di Ricadi dove ad operare sono stati i carabinieri della Stazione di Spilinga che hanno effettuato una perquisizione veicolare. A Francica, infine, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato una persona che aveva in auto un proiettile per pistola calibro 9.